Al Cine Don Bosco di Marsala teatro e il cartone “Wildwood”

Al Cine Don Bosco di Marsala questa settimana in proiezione il film d’animazione “Wildwood – I segreti del bosco proibito” che racconta la storia di Prue McKeel, un’adolescente intraprendente che, dopo che il suo fratellino viene rapito da uno stormo di corvi, si lancia in una disperata missione di salvataggio nella Landa Impenetrabile, una foresta incantata nascosta appena oltre Portland, in Oregon. La programmazione si terrà alle ore 18.30 e 21. Domenica 25 invece, spazio al teatro alle ore 17.30 con la commedia “Genitori vs Figli – Scontro Generazionale”. Per info biglietti: 328 569 1414.
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