Il Libero Consorzio Comunale di Trapani punta sulle nuove generazioni e affida alle scuole superiori un ruolo da protagoniste nella costruzione di opportunità educative, culturali e sociali. Il presidente Salvatore Quinci ha firmato il decreto di approvazione dei progetti presentati dagli istituti scolastici del territorio, destinando alle iniziative poco più di 214 mila euro, su un budget complessivo di 360 mila euro. L’iniziativa nasce dall’atto d’indirizzo firmato lo scorso maggio da Quinci, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le scuole nella definizione delle politiche giovanili, superando una logica di interventi calati dall’alto. Le proposte elaborate dagli istituti riguardano quattro ambiti: educazione alla cittadinanza attiva, contrasto alle dipendenze e alla marginalità sociale, percorsi di formazione politica e promozione di esperienze educative, culturali, turistiche e sportive.

Scuole protagoniste, non semplici destinatarie

“Alla politica e alle istituzioni viene richiesto di passare dalle parole ai fatti concreti”, afferma Quinci, rivendicando il contributo del Libero Consorzio su una delle priorità programmatiche del mandato. L’obiettivo è costruire un nuovo rapporto con gli istituti superiori, riconoscendo alla scuola una funzione centrale nella crescita delle comunità e nello sviluppo di nuove opportunità per gli studenti. Il presidente sottolinea la necessità di affiancare agli interventi sulle emergenze, a partire dalle criticità dell’edilizia scolastica e dei servizi, una visione strategica capace di accompagnare il cambiamento. «Attività didattica e politiche giovanili vanno ancorate ad un progetto complessivo di crescita del sistema dell’istruzione. La Scuola deve essere punto di riferimento», dichiara.

Spazio anche a enti e associazioni

I progetti approvati potranno coinvolgere anche enti e associazioni attraverso forme di partenariato, con l’intento di rafforzare il legame tra istituti scolastici e territorio. Un percorso che, nelle intenzioni del Libero Consorzio, punta a consolidare le relazioni tra istituzioni e comunità scolastiche, nel rispetto delle rispettive responsabilità. Il lavoro di raccordo con gli istituti è stato condiviso con il vicepresidente Ernesto Raccagna, titolare delle deleghe alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili. Quinci ha inoltre evidenziato il contributo degli uffici dell’ente nella fase istruttoria e nella definizione degli atti necessari all’approvazione dei progetti.