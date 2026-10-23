Sono 27 le scosse di terremoto: un vero sciame sismico al largo delle Eolie

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la Sicilia fino alle 14.47 di oggi – almeno per ora – con segnalazioni da Palermo fino a Catania e persino nel trapanese ma sono ben 27 le scosse registrate. Lo sciame, da 2 fino a un magnitudo di 5.5, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stato localizzato nel mar Tirreno meridionale, a nord-ovest delle isole Eolie, non lontano da Alicudi. La scossa principale è stata preceduta o accompagnata da una serie di eventi sismici nella stessa area, avvertiti in diverse zone dell’isola. La profondità e la localizzazione del terremoto hanno attirato l’attenzione delle autorità, anche per la sua intensità. In seguito all’evento è stata diramata un’allerta maremoto di livello arancione, secondo i protocolli internazionali previsti in caso di terremoti potenzialmente in grado di generare onde anomale. A Palermo studenti di scuole e università rimandati a casa.