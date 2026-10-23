Mazara: droga e guida con armi e senza assicurazione, denunce e ritiri di patente

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del vallo lo scorso fine settimana hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida. Ciò in conformità anche con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, due soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto sottoposti a controllo alla circolazione stradale a Mazara del Vallo mente erano alla guida delle rispettive autovetture venivano trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo cocaina e tre persone sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, nello specifico:

un 51enne di Mazara del Vallo che trovato in possesso di due coltelli veniva denunciato per il reato di porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere;

un 52enne di Salemi che fermato alla guida di un’autovettura risultava positivo agli stupefacenti e che in maniera ingiustificata deteneva a bordo del veicolo un coltello e altri oggetti atti ad offendere, è stato denunciato per i reati di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere.

un 37enne originario di Mazara del Vallo, che a seguito di un’indagine condotta dai Carabinieri di Mazara del Vallo, veniva individuato quale conducente di un’autovettura (risultata priva di copertura assicurativa) che pochi giorni prima dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale con feriti si era allontanata senza prestare soccorso, è stato denunciato per il reato di fuga ed omissione di soccorso in seguito a sinistro stradale con feriti.

L’attività ha consentito in oltre di sottoporre a controllo 57 persone, 14 soggetti sottoposti a misure giudiziari e 31 veicoli, e di contestare 3 contravvenzioni al codice della strada a seguito delle quali venivano sottoposti a sequestro due veicoli e ritirate tre patenti di guida. Il Comando Provinciale di Trapani proseguirà lo svolgimento di questi servizi straordinari di controllo del territorio, al fine di accentuare i controlli volti al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e il controllo di tutte quelle situazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia una sentenza passata in giudicato.