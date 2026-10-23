Terremoto Sicilia: avvertita anche a Trapani, allerta arancione maremoto

Una serie di scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, di cui una alle 12.19 di 5.5, un’altra di 5.0 e una di 4.3 (più altre 4 precedenti da 3.3 a 4.0) si sono verificate intorno alle ore 11 e fino alle 12.24 nell’area del Tirreno Meridionale. Il terremoto è stato avvertito – in quello di maggiore intensità, nel palermitano fino a tutta la costa Orientale e per la parte Occidentale, fino a Trapani. “E’ stata molto forte” dicono nel capoluogo siciliano. A Trapani avvertita quella di 5.0 e 4.3 della scala Richter e al Tribunale è scattato il Piano di evacuazione. All’università di viale delle Scienze lezioni interrotte; gli effetti delle scosse avvertiti anche in alcuni piani alti di Marsala. Altri aggiornamenti arriveranno a seguire.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è in costante contatto con il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per seguire la situazione dopo le numerose scosse di terremoto registrate nel Tirreno meridionale. Al momento non sono stati segnalati danni. È stata inoltre diramata un’allerta arancione per rischio maremoto, con l’invito alla popolazione delle aree costiere interessate ad attenersi alle indicazioni della Protezione civile. Sono già stati attivati i contatti con i sindaci dei Comuni interessati, mentre Cocina mantiene il raccordo con i prefetti di Palermo e Messina. La Sala operativa regionale della Protezione civile segue l’evoluzione della situazione e assicura il coordinamento con le strutture operative. Ai Comuni sono state richieste verifiche precauzionali sugli edifici e sulle infrastrutture più esposte.