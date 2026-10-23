Nuova Pallacanestro Marsala a Cefalù per reagire

Domenica 25 ottobre trasferta al PalaTricoli contro il Basket Cefalù 1972. Gli azzurri cercano il riscatto dopo il ko con l’Alfa Catania

La Nuova Pallacanestro Marsala torna in campo con l’obiettivo di riscattare la sconfitta interna contro l’Alfa Catania. Domenica 25 ottobre, nella quinta giornata del campionato di Serie C, gli azzurri affronteranno il Basket Cefalù 1972 al PalaTricoli. Nell’ultimo turno Marsala è stata superata 70-84, ma ha mostrato una buona reazione nell’ultimo quarto, vinto 23-13. Tra i migliori marcatori La Macchia, autore di 19 punti, e Onoto e Vagnuzzi, entrambi a quota 16. Dopo quattro giornate, il bilancio della squadra di coach Giuseppe Grillo è di una vittoria e tre sconfitte. La trasferta di Cefalù rappresenta quindi un’occasione importante per ritrovare continuità e fiducia.

Il Basket Cefalù arriva dalla sconfitta contro la Cestistica Gioiese, dopo il successo al supplementare sui Ribera Knights. I padroni di casa hanno mostrato qualità offensive, ma anche un rendimento alterno: serviranno attenzione e intensità per tutta la gara. Coach Giuseppe Grillo presenta così la sfida: “Dobbiamo trasformare la delusione in energia e affrontare Cefalù con il giusto atteggiamento”. E aggiunge: “La squadra ha dimostrato di avere qualità, ma ora serve continuità, soprattutto nei momenti decisivi”. La Nuova Pallacanestro Marsala è chiamata a una prova di carattere, con l’obiettivo di restare concentrata per tutti i quaranta minuti e limitare i passaggi a vuoto. Appuntamento a domenica 25 ottobre, al PalaTricoli di Cefalù: gli azzurri cercano il riscatto.