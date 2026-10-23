Vela ILCA, trionfo della Canottieri Marsala con Noto e Tumbarello

Lo scorso weekend si è conclusa, nelle acque di Donnalucata, la prima regata zonale della stagione ILCA, valevole per il calendario 2027. La squadra della Canottieri Marsala si è distinta con prestazioni di altissimo livello. Grande protagonista della classe ILCA 4 è stato Filippo Noto, che ha conquistato il 1° posto Overall e il 1° posto Under 16. Ottime anche le prove del resto del team, con piazzamenti di rilievo in classifica: Vittorio Lentini: 7° posto. Giorgio Di Girolamo: 16° posto. Marcella Frazzitta: 27° posto. Nella classe ILCA 6 brilla Giorgia Tumbarello, che conquista un 3° posto Overall e si aggiudica la 1ª posizione nella classifica Femminile. Buoni i piazzamenti dei compagni di squadra: Angelo Rampello: 12° posto. Barbara Rizzo: 20°.