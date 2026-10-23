Porto Mazara, Gancitano: “Deve entrare nell’Autorità portuale, non possiamo perdere tempo”

Il già presidente del Consiglio comunale annuncia un incontro con Annalisa Tardino e una missione a Roma al Ministero delle Infrastrutture: “Servono risultati, non visibilità”.

Il porto di Mazara del Vallo al centro di un percorso istituzionale per favorirne il rilancio e valorizzarne il ruolo strategico nell’economia della Sicilia occidentale. A rilanciare la necessità di un ingresso dell’infrastruttura nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale è Vito Gancitano, già presidente del Consiglio comunale – e in odor di candidatura regionale – che annuncia di aver incontrato la presidente dell’Autorità, Annalisa Tardino, per rappresentare le esigenze del porto mazarese. “Il porto di Mazara del Vallo è il cuore della nostra economia: rappresenta lavoro, pesca e futuro”, afferma Gancitano, spiegando di aver portato avanti negli ultimi mesi un’attività di dialogo istituzionale finalizzata a favorire questo passaggio. L’ingresso nell’Autorità portuale, secondo l’ex presidente del Consiglio comunale, potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per il rilancio della struttura e per una sua maggiore valorizzazione.

Gancitano ringrazia Tardino per la disponibilità mostrata durante l’incontro e per aver riconosciuto l’attrattività e il valore strategico dell’infrastruttura per lo sviluppo dell’intera Sicilia occidentale. Un riconoscimento che, sottolinea, deve tradursi in un’accelerazione del percorso. “Il porto deve tornare a essere il motore trainante per le imprese, l’occupazione e l’intero indotto locale, esprimendo finalmente tutto il potenziale che il suo ruolo nel Mediterraneo merita”, dichiara. La prossima tappa sarà a Roma, dove Gancitano prevede di recarsi nei prossimi giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per compiere un ulteriore passo sul fronte istituzionale. “Questo incontro è una tappa cruciale di un impegno che porto avanti da mesi sottotraccia, con serietà e costanza. Su temi così decisivi ritengo contino i risultati, non la ricerca di visibilità”, aggiunge. L’obiettivo dichiarato è trasformare il confronto istituzionale in un percorso concreto per il futuro dello scalo, considerato una risorsa fondamentale per la città, per il comparto della pesca e per l’intero sistema produttivo del territorio. “Mazara ha bisogno di fatti e, in particolare sul futuro del suo porto, non possiamo più permetterci di perdere tempo”, conclude Gancitano.