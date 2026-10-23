Al Cinema Golden di Marsala Pino Daniele e il cartone “Taddeo…”

Al Cinema Golden di Marsala prosegue la programmazione del biopic sulla vita e sulla carriera artistica di Pino Daniele “Je so’ pazzo” alle ore 19.30 e 21.30. Un ritratto emozionante e profondo del musicista e cantautore naoletano che ha il volto di Massimiliano Caiazzo, un’anima ribelle nata nei vicoli della città partenope, che ha rivoluzionato la scena musicale italiana fondendo magistralmente blues, jazz e la tradizione partenopea. Mentre per i più piccoli arriva in sala “Taddeo l’Esploratore e la Lampada Magica” tutti i giorni alle ore 18.