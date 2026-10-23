Incontri, emozioni, libri e arte: tutti gli eventi in Provincia di Trapani

Ancora eventi in Provincia di Trapani da ottobre e fino a novembre. Oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 17.15, la Biblioteca “Fardelliana” di Trapani ospiterà la presentazione del volume di Stefania La Via “Tra le righe del silenzio. Giuseppina Patti, storia di una scrittrice siciliana dimenticata”, pubblicato da Di Girolamo Editore, con la prefazione di Antonia Arslan. All’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, interverranno la scrittrice Clelia Lombardo e la storica ed editrice Sylwia Proniewicz. Le letture di alcuni brani saranno affidate alla voce di Ornella Fulco. Il libro riporta alla luce la vicenda umana e intellettuale di Giuseppina Patti, nata a Trapani nel 1841, una donna che, nonostante le umili origini e i condizionamenti sociali dell’epoca, riuscì a costruirsi una solida formazione culturale e ad affermarsi come autrice di romanzi storici.

Il Comune di Misiliscemi promuove due incontri educativi dal tema“Voci di Donne: Tra Fragilità e Coraggio – Percorsi di consapevolezza, ferite, memoria e rinascita”, volti a esplorare temi di profondo impatto sociale ed emotivo, dando valore al ruolo fondamentale della figura femminile nella storia locale e nel presente.Il primo appuntamento si svolgerà il 6 novembre all’Agriturismo Vultaggio, a Guarrato, alle ore 18, con la presentazione del libro di Mirna Mastronardi, “Sarò la tua voce. La storia di Dea e il dolore di una generazione” (Mondadori). Il secondo appuntamento, il 29 novembre a Baglio Elena, a Pietretagliate, è con l’opera di Salvatore Bongiorno dal titolo “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi – Il coraggio di Ninetta Gigante”. Il Centro per l’Impiego e Confartigianato Trapani hanno firmato un protocollo d’intesa per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere le assunzioni e promuovere l’inclusione lavorativa. L’accordo prevede ricerca e preselezione del personale, tirocini extracurriculari, orientamento professionale e percorsi di inserimento per giovani, over 50, persone con disabilità e soggetti vulnerabili. Il primo appuntamento sarà il Job Fair del 19 novembre, dalle 9 alle 17, nei locali dell’ex mattatoio di Trapani, con incontri e colloqui tra aziende e candidati. Previste anche iniziative con le scuole, sostegno all’autoimprenditorialità e percorsi di reinserimento per ex detenuti. Il protocollo durerà tre anni e sarà attuato senza oneri economici per le parti.

Prosegue con un calendario ricco di appuntamenti il programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, “Portami il futuro”, che fino al 25 ottobre attraversa la città con mostre, installazioni sonore, incontri e progetti partecipativi. Venerdì 23 ottobre, alle 17.30, il Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” inaugura “Fawohodie”, mostra fotografica di Francesco Bellina, a cura di Rosa Cascone, visitabile fino al 15 dicembre. Sempre il 23 e 24 ottobre, il Lago di Gibellina ospita gli appuntamenti conclusivi di “Intervento Minimo. Difesa della Natura”, progetto di Stalker, con Giulia Fiocca e Lorenzo Romito. Il programma prevede venerdì, dalle 15 alle 17, una messa a dimora partecipata di alberi e arbusti nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre al lago, alberi che trovano casa e uccelli che migrano”. Sabato, alle 10.30, è in programma un incontro dedicato a Beuys, Burckhardt e Stalker con Philip Ursprung, professore di storia dell’arte e dell’architettura al Politecnico federale di Zurigo. Alle 11.30 seguiranno l’inaugurazione del progetto e un picnic collettivo sulle sponde del lago. Sabato 24 ottobre, alle 9.30, l’Auditorium del MAC ospiterà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Mediterraneo Poesia Giovani “Ludovico Corrao”. Domenica 25 ottobre, alle 10.30, tra il Teatro di Pietro Consagra e Palazzo Di Lorenzo sarà presentata “Qui prima non c’era il nulla”, opera-giardino di Lucia Veronesi, a cura di Cristina Costanzo, con la partecipazione di Andrea Cusumano.

Ritorna a Castellammare del Golfo il Festival Contaminazioni promosso dall’associazione “Circolo Metropolis” in collaborazione con Rete BiblioTP, Rete dei Festival letterari del trapanese e con il patrocinio del Comune, di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 e dell’Ambasciata d’Olanda. Il tema di questa 13° edizione del Festival è “Storie di vita”, un omaggio a Pasolini. Sabato 24 ottobre, la presentazione del libro di Fabio Stassi, Antonio Manzini e altri autori “Quando Pinocchio non c’era”, occasione per celebrare il bicentenario della nascita di Collodi. A Marsala e Castelvetrano terzo week end con il festival “Le Vie dei Tesori” il 24 e 25 ottobre, nell’anno del ventennale della manifestazione.