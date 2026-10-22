A Trapani la sfiducia in piazza: il 31 ottobre mobilitazione contro il sindaco Tranchida

L’opposizione chiama a raccolta i cittadini per chiedere una svolta politica a Trapani e rilanciare la mozione di sfiducia al sindaco Giacomo Tranchida. L’appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre, alle ore 18, in Piazza Municipio, dove i promotori intendono trasformare la contestazione politica in una mobilitazione pubblica. “Trapani non appartiene a un sindaco, a una giunta o a un partito. Trapani appartiene ai trapanesi”. È questo lo slogan scelto per l’iniziativa, che punta a superare le appartenenze politiche e a coinvolgere la città in una fase particolarmente delicata per l’Amministrazione comunale. Al centro della manifestazione c’è la richiesta rivolta ai 24 consiglieri comunali di assumersi pubblicamente la responsabilità della propria posizione sulla mozione di sfiducia. L’obiettivo è fare chiarezza sulle intenzioni dei rappresentanti eletti e capire se esistano davvero le condizioni per interrompere anticipatamente l’esperienza amministrativa guidata da Tranchida.

La crisi politica si trascina ormai da mesi e il rapporto tra il sindaco e una parte del Consiglio comunale si è progressivamente deteriorato. Le difficoltà dell’amministrazione nel trovare una maggioranza stabile hanno alimentato lo scontro, mentre sul fronte dell’opposizione restano divisioni che rendono incerto il raggiungimento dei numeri necessari per approvare la sfiducia. La manifestazione nasce proprio da questa contraddizione: il malcontento nei confronti dell’amministrazione non si è ancora tradotto in una convergenza politica capace di determinare la fine anticipata del mandato.

L’iniziativa del 31 ottobre punta quindi a esercitare una pressione pubblica sui consiglieri, chiamandoli a chiarire se intendano sostenere concretamente la mozione oppure mantenere una posizione diversa. La piazza sarà anche un banco di prova per misurare la capacità dell’opposizione di coinvolgere i cittadini e costruire un fronte comune. Resta da capire se alla mobilitazione seguiranno passi concreti in Consiglio comunale e se sarà possibile trovare un’intesa sul futuro politico e amministrativo della città. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, alle ore 18, in piazza Municipio. I promotori chiedono ai trapanesi di partecipare per far sentire la propria voce e riportare al centro del dibattito il futuro della città.