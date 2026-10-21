Regionali, “Vivere la Città” sostiene la candidatura del consigliere marsalese Gaspare Di Girolamo

Anche il territorio di Marsala si prepara alle elezioni regionali che si terranno nel 2027. Il movimento giovanile “Vivere la Città” annuncia il proprio sostegno a Gaspare Di Girolamo, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista “Sud Chiama Nord”, guidata da Cateno De Luca. Nel comunicato il movimento scrive: “Una scelta chiara e consapevole, che nasce dalla stima e dalla fiducia nei confronti di un giovane marsalese con il quale il movimento ha già condiviso un percorso politico in occasione delle scorse elezioni amministrative. Vivere la Città è un gruppo di giovani marsalesi animati dalla volontà di contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo della propria comunità. Un impegno che si fonda sulla convinzione che la politica debba essere espressione di idee, partecipazione e responsabilità, ma anche della capacità di ascoltare e interpretare le esigenze di un territorio che merita attenzione e prospettive di crescita”.

Il sostegno a Gaspare Di Girolamo rappresenta, dunque, la naturale prosecuzione di un percorso condiviso, affermano i membri del movimento, nel quale assumono un ruolo centrale il rapporto umano, la fiducia reciproca e la comune volontà di costruire nuove opportunità per Marsala e per l’intera provincia di Trapani: “Per il movimento, valorizzare una nuova generazione di amministratori e rappresentanti politici significa investire su energie, competenze e sensibilità capaci di dare voce alle istanze dei cittadini, portando all’attenzione delle istituzioni regionali le necessità e le potenzialità del territorio. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una politica vicina alle persone, capace di guardare al futuro con determinazione e di trasformare le idee in proposte concrete“. Con questo sostegno, “Vivere la Città” ribadisce la propria volontà di essere protagonista del dibattito politico locale, promuovendo la partecipazione giovanile e sostenendo percorsi che possano offrire nuove prospettive alla comunità marsalese.