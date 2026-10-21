La protesta dei tir causa stop ai conferimenti di rifiuti anche nel trapanese

I blocchi legati alla protesta degli autotrasportatori continuano a rallentare la circolazione delle merci e delle persone in Sicilia, nonostante il fermo del settore. I disagi interessano anche le autostrade, con rallentamenti e difficoltà nei collegamenti, mentre le conseguenze della mobilitazione si ripercuotono sui servizi essenziali e sulla gestione dei rifiuti in diversi comuni della provincia di Trapani. A Palermo la protesta ha interessato l’area del porto, mentre sull’autostrada A18 Messina-Catania sono stati segnalati blocchi e rallentamenti. Le ripercussioni non riguardano soltanto il trasporto delle merci: le limitazioni alla circolazione e alla movimentazione dei carichi incidono anche sugli spostamenti di chi viaggia per lavoro o per altre necessità.

Paceco, stop ai conferimenti dei RAEE a Dattilo

Tra le conseguenze del blocco straordinario del settore degli autotrasportatori in tutta Italia ci sono le difficoltà nel conferimento di alcune tipologie di rifiuti. A Paceco, il sindaco Aldo Grammatico ha comunicato che i conferimenti in piattaforma dei RAEE, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, risultano attualmente bloccati. Si tratta di rifiuti come frigoriferi, lavatrici, televisori, computer e piccoli elettrodomestici. Per questo motivo, nel pomeriggio di oggi non sarà possibile conferire i RAEE al Centro comunale di raccolta (CCR) di Dattilo. L’Amministrazione comunale si è scusata per il disagio ai cittadini, precisando che la sospensione è temporanea e indipendente dalla propria volontà.

Castelvetrano, stop ai rifiuti ingombranti

Disagi anche a Castelvetrano, dove è stato disposto lo stop al conferimento dei rifiuti ingombranti. La comunicazione ha suscitato polemiche sui social, con cittadini che hanno manifestato dubbi e malcontento per le limitazioni al servizio. Anche in questo caso, le difficoltà si inseriscono nel quadro delle ripercussioni legate al blocco degli autotrasportatori e alle interruzioni nella filiera del trasporto e del conferimento dei rifiuti.

Alcamo, sospesi il ritiro della carta e diversi conferimenti al CCR

Ad Alcamo, l’Ufficio Ambiente del Comune e la società Roma Costruzioni hanno avvisato famiglie ed esercenti delle interruzioni nel servizio di raccolta differenziata. La sospensione riguarda il conferimento dei materiali cartacei alla piattaforma ESA, impianto di destinazione finale, e comporta l’impossibilità di effettuare il ritiro di carta e cartone presso abitazioni e attività commerciali. Le limitazioni interessano anche il Centro comunale di raccolta di contrada Vallone Monaco, dove non è possibile consegnare legno e imballaggi in legno, plastica dura, indumenti, carta e cartone. Al momento non è stata indicata una data per il ripristino delle operazioni. I responsabili del servizio hanno chiesto la collaborazione dei cittadini, scusandosi per i disagi e annunciando ulteriori comunicazioni sull’evoluzione della situazione. La protesta degli autotrasportatori, dunque, non incide soltanto sulla viabilità e sulla distribuzione delle merci, ma rischia di creare difficoltà anche nella gestione quotidiana dei rifiuti, con ripercussioni dirette su famiglie, attività commerciali e servizi comunali.