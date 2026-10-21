I 100 anni di Francesca Figuccia tra Petrosino e Marsala

redazione

I 100 anni di Francesca Figuccia tra Petrosino e Marsala

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mercoledì 21 Ottobre 2026 - 14:29

La signora Francesca Figuccia festeggia oggi il traguardo dei 100 anni, una vita che ha attraversato due territori e due comunità, tra Petrosino e Marsala. La nonnina ha spento le 100 candeline ricevendo gli auguri di familiari e amici oltre che dei sindaci Giacomo Anastasi per l’Amministrazione comunale di Petrosino e Andreana Patti per il Comune di Marsala: “A Francesca Figuccia i più sinceri e affettuosi auguri per questo compleanno speciale, celebrando un secolo di ricordi, esperienze e legami”.

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