Biagio Izzo conquista Marsala con “Finché giudice non ci separi”

Un Teatro Impero gremito ha accolto lunedì 19 ottobre Biagio Izzo, protagonista della brillante commedia “Finché giudice non ci separi”, regalando alla città di Marsala una serata all’insegna della grande comicità, delle emozioni e del teatro di qualità. Lo spettacolo, inserito originariamente nel cartellone della stagione teatrale 2025/2026, prodotta dall’associazione “Si può fare” con la direzione artistica della Oddo Management dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo, rappresentava un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico marsalese. La rappresentazione, inizialmente prevista per lo scorso marzo, era stata infatti annullata a causa di un grave lutto che aveva colpito la compagnia teatrale. Biagio Izzo aveva promesso di tornare a Marsala per recuperare la data e, lunedì sera, ha mantenuto la parola, presentandosi sul palcoscenico del Teatro Impero accompagnato da una straordinaria compagnia di attori. Il risultato è stato un autentico successo: risate, calorosi applausi e un pubblico pienamente soddisfatto, che ha seguito con entusiasmo ogni momento della rappresentazione.

“Finché giudice non ci separi” ha saputo conquistare gli spettatori grazie a un riuscito equilibrio tra comicità popolare e spunti di riflessione. Una commedia che va ben oltre la semplice farsa e affronta, con intelligenza e sensibilità, temi estremamente attuali: la separazione, gli equilibri familiari che si spezzano, il rapporto con i figli, la solitudine e la difficoltà di ricominciare. L’ironia diventa così lo strumento attraverso il quale raccontare fragilità e sentimenti profondamente umani, lasciando spazio anche a una delicata vena malinconica. A fare la differenza, la straordinaria sintonia tra gli interpreti, il ritmo serrato delle battute e l’inconfondibile verve comica di Biagio Izzo, capace ancora una volta di coinvolgere e divertire un pubblico trasversale, strappando risate genuine senza mai rinunciare alla profondità del racconto. La serata del 19 ottobre ha rappresentato dunque non soltanto il recupero di una data, ma anche il felice compimento di una promessa fatta al pubblico marsalese, confermando il forte legame tra gli artisti, la direzione artistica e una città che continua a rispondere con entusiasmo alle proposte teatrali di qualità.



Archiviato con grande soddisfazione il successo di Biagio Izzo, la Oddo Management dà appuntamento al pubblico al prossimo 26 novembre con “Rosso Malpelo”, spettacolo che inaugurerà ufficialmente la nuova rassegna teatrale al Teatro Impero di Marsala, diretta artisticamente da Katia e Giuseppe Oddo e prodotta dall’Ass. “Si può fare”. Un cartellone di alto profilo artistico, pensato per offrire al pubblico una stagione ricca di emozioni, divertimento e cultura, con la presenza di grandi protagonisti del panorama teatrale italiano. Tra i nomi annunciati figurano Enrico Guarneri, Fioretta Mari, Carlo Buccirosso, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Nancy Brilli, Giampiero Ingrassia e tanti altri artisti che contribuiranno a rendere la nuova stagione un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro.

È già aperta la prevendita degli abbonamenti, acquistabili anche online attraverso la piattaforma LiveTicket.