“Voci di Donne: Tra Fragilità e Coraggio”, a Misiliscemi due incontri

Il Comune di Misiliscemi promuove due incontri educativi dal tema “Voci di Donne: Tra Fragilità e Coraggio – Percorsi di consapevolezza, ferite, memoria e rinascita”, volti a esplorare temi di profondo impatto sociale ed emotivo, dando valore al ruolo fondamentale della figura femminile nella storia locale e nel presente.Il primo appuntamento si svolgerà il 6 novembre all’Agriturismo Vultaggio, a Guarrato, alle ore 18, con la presentazione del libro di Mirna Mastronardi, “Sarò la tua voce. La storia di Dea e il dolore di una generazione” (Mondadori). L’incontro, con sottotitolo “Rompere il silenzio: dare voce al dolore per ritrovare la speranza”, vedrà la testimonianza viscerale dell’autrice. Dopo la tragica e improvvisa scomparsa della figlia quindicenne Dea, nell’ottobre del 2024, Mirna Mastronardi ha intrapreso una coraggiosa missione di ascolto e sensibilizzazione verso i disagi sommersi delle nuove generazioni e la prevenzione del suicidio giovanile. Il testo rappresenta una guida intima e universale per spezzare l’isolamento, trasformando una sofferenza incalcolabile in una luce e in una voce a tutela dei giovani.

Nel suo libro autobiografico Mirna racconta il legame simbiotico con la figlia, svelando al contempo quel meccanismo di protezione con cui i ragazzi tentano spesso di schermare i genitori, custodendo dentro di sé un dolore talvolta troppo grande da sostenere. La sua non è soltanto un’opera di memoria, ma un vero e proprio grido d’allarme e un appello all’empatia, rivolto a genitori, insegnanti e istituzioni. Il secondo appuntamento, il 29 novembre a Baglio Elena, a Pietretagliate, è con l’opera di Salvatore Bongiorno dal titolo “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi – Il coraggio di Ninetta Gigante” (QUICK Edizioni). L’evento, dal sottotitolo “Radici di resistenza: la forza delle donne nella storia e nella terra di Sicilia”, ripercorrerà le vicende emblematiche di Ninetta Gigante e il ruolo chiave riscoperto dalle donne lavoratrici nelle battaglie sociali ed emancipatorie della Sicilia contadina del dopoguerra.«In un mese come quello di novembre, tradizionalmente e doverosamente dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il Comune di Misiliscemi sceglie di allargare lo sguardo.

“Voci di Donne” non affronta soltanto il tema della prevaricazione fisica o del femminicidio, ma scava nelle forme più intime e sommerse di dolore e di vulnerabilità. È un ponte tra passato e presente che mette al centro la fragilità: quella delle nuove generazioni — spesso custodita in un silenzio devastante — e quella delle donne che nella storia hanno dovuto lottare contro le ingiustizie materiali e sociali. Con questi due incontri desideriamo proporre alla comunità momenti di riflessione autentica e necessaria. ‘Voci di Donne’ è un invito collettivo a non girarsi dall’altra parte di fronte al dolore invisibile dei nostri ragazzi e a trarre insegnamento dal coraggio storico delle donne della nostra terra. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa», dicono il sindaco, Salvatore Tallarita, e l’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione, Barbara Mineo.