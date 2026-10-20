La Cina elabora una nuova normativa per tutelare il patrimonio culturale

Il piano prevede di migliorare il quadro giuridico e normativo e di rafforzare le tutele legali per vari tipi di patrimonio culturale, compresi i quartieri storici e culturali, ha affermato Hu, che è anche direttore dell’ufficio della Commissione centrale per la tutela del patrimonio culturale.
Hu ha sottolineato che il piano relativo al periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) attribuisce priorità alla tutela, promuove l’uso razionale del patrimonio culturale e aderisce al principio del minimo intervento, rafforzando al contempo la tutela sistematica e la supervisione unificata.
Il piano si pone l’obiettivo di censire tutte le risorse del patrimonio culturale del Paese entro il 2030, con un quadro normativo migliorato, un corpus di leggi e regolamenti più solido e un numero crescente di professionisti.
La Cina ospita 61 siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO, tra cui la Grande Muraglia, le grotte di Mogao e l’Asse centrale di Pechino.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-