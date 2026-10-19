Valigia di Salvataggio: a Marsala arriva l’iniziativa con la Polizia per donne vittime di violenza

Presso i locali del Commissariato di Polizia di Marsala, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per l’adozione e l’integrazione operativa del progetto “Valigia di Salvataggio”, l’iniziativa promossa dall’Associazione “Salvabebè/Salvamamme” volta a sostenere concretamente le donne vittime di violenza domestica e di genere. L’accordo, che vede la Polizia di Stato in prima linea accanto alla rete dei servizi territoriali e sociali, quali il Comune di Marsala, l’Associazione “Il Rumore delle Idee” e l’Associazione sportiva “Fenici Rugby Marsala”, mira a fornire un supporto tempestivo a chi è costretto a lasciare la propria abitazione in situazioni di emergenza, spesso privi persino dei beni di prima necessità. La “Valigia di Salvataggio” consiste in un kit concreto — pensato sia per le donne adulte che per i bambini — contenente indumenti, prodotti per l’igiene personale e beni essenziali per affrontare le prime 72 ore successive alla fuga.

Il protocollo in parola rappresenta un passo decisivo nel potenziamento della rete di tutela delle vittime di violenza domestica, di genere e di stalking poiché mira a risolvere una delle criticità più severe nella gestione delle emergenze: la spoliazione materiale ed emotiva delle vittime nel momento esatto in cui decidono di interrompere il ciclo della violenza e fuggire. L’iniziativa si inserisce nel più ampio e costante impegno della Polizia di Stato e della Divisione Anticrimine nel contrasto alla violenza di genere, operando non solo attraverso la repressione dei reati e l’applicazione degli strumenti di tutela (come il Codice Rosso e le misure di prevenzione del Questore), ma anche tramite una rete di prossimità e solidarietà per proteggere le vittime nel momento di massimo rischio. La Polizia di Stato ricorda che l’ascolto e la protezione sono costanti. Per segnalazioni, richieste di aiuto e denunce sono sempre attivi il Numero Unico di Emergenza 112, il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 (entrambi attivi 24 ore su 24) e l’app istituzionale “YouPol”, utilizzabile anche in modalità anonima per segnalare episodi di violenza domestica.