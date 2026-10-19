Trapani, morto il ragazzo ferito nell’incidente sul lungomare

Non ce l’ha fatta il diciassettenne rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sul lungomare Dante Alighieri, a Trapani. Il giovane è morto dopo il ricovero in ospedale, dove era stato trasportato in seguito al violento impatto.

Lo schianto sul lungomare Dante Alighieri

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, nei pressi dell’Hotel Punta Tipa. Il diciassettenne si trovava alla guida di uno scooter 125, sul quale viaggiava anche una ragazza di 14 anni, quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il marciapiede sul lato destro della carreggiata. Lo scooter stava percorrendo il lungomare in direzione di Erice. L’urto è stato particolarmente violento e ha scaraventato entrambi i ragazzi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due minorenni e li hanno trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le condizioni del giovane erano apparse subito disperate. Anche la quattordicenne ha riportato ferite ed è stata successivamente trasferita a Palermo.

Le indagini sulla dinamica

Gli agenti della Polizia Locale di Trapani hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo dello scooter. La notizia della morte del ragazzo aggiunge un nuovo drammatico capitolo a una giornata segnata dal grave incidente sul lungomare trapanese, dove due giovanissimi sono rimasti coinvolti in uno schianto dalle conseguenze gravissime.