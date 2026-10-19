Pallamano, la Puleo Petrosino riparte con un pareggio di carattere

La Puleo Il Giovinetto Petrosino riparte dal carattere dei suoi giovani e conquista un pareggio dal sapore di vittoria sul campo della Concordia Agrigento, nella prima giornata del Campionato di Serie B maschile di Pallamano. Il 34-34 finale racconta una gara combattuta fino all’ultimo secondo, nella quale i petrosileni hanno saputo reagire agli svantaggi e tenere testa a una formazione costruita per puntare in alto. Dopo due stagioni altalenanti, la società vuole rilanciare il proprio progetto sportivo e tornare a essere protagonista nel panorama siciliano. A guidare la ripartenza è il professor Onofrio Fiorino, tornato in panchina dopo due anni lontano dal campo per motivi personali e di salute.

“Questa è una società che a Petrosino ha vissuto un lungo periodo di splendore, con tutti giovani locali e qualche innesto nel suo recente passato in A2″, racconta Fiorino. Negli ultimi anni, diverse vicende hanno inciso sul livello competitivo delle squadre petrosilene, ma adesso l’obiettivo è ricostruire con determinazione, puntando sui ragazzi e sul senso di appartenenza. Il tecnico ha ricompattato il gruppo facendo leva soprattutto sui giovanissimi, molti dei quali Under 18 e Under 16, con i preziosi ritorni di Mannone e Asimionesei, quest’ultimo di nuovo in campo dopo tre anni di stop per motivi di lavoro. Una squadra giovane, chiamata a crescere non soltanto sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo della mentalità, della determinazione e della coesione. La prima risposta è arrivata ad Agrigento, contro una Concordia particolarmente attrezzata, composta da giocatori esperti provenienti in gran parte dal Girgenti e rinforzata da due atleti portoghesi e un egiziano di qualità.

La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con i padroni di casa capaci di mantenere il vantaggio e raggiungere anche il +4. I ragazzi di Fiorino, però, non si sono lasciati intimidire e hanno continuato a lottare, trovando nel finale del primo tempo una rimonta importante. Una prodezza di Mannone ha permesso agli ospiti di andare al riposo sotto di una sola rete, mantenendo aperta la partita. Nella ripresa la Concordia ha provato nuovamente ad allungare, tornando sul +4, ma la Puleo non ha mai smesso di crederci. Trascinati da un Samuele Summa in grande evidenza e sostenuti da una prestazione collettiva di carattere, i petrosileni hanno ricucito lo svantaggio, fino a portarsi addirittura sul +2 nelle battute finali.

Gli agrigentini sono riusciti a ristabilire la parità, ma la squadra ospite ha continuato a lottare fino all’ultimo possesso. La possibilità di una clamorosa vittoria è sfumata proprio allo scadere, quando l’ultimo tiro della Puleo ha sfiorato il palo. Il 34-34 rappresenta così un primo segnale incoraggiante per il progetto di Fiorino. I giovani petrosileni tornano a casa con la consapevolezza di aver disputato una grande partita, dimostrando di poter competere anche contro avversari più esperti e attrezzati. La strada è ancora lunga e il lavoro da fare resta tanto, ma la nuova Puleo ha mostrato fin dal debutto di avere le qualità più importanti per ripartire: grinta, fiducia e voglia di crescere. Il campionato è appena cominciato, ma questo pareggio può già diventare una preziosa iniezione di fiducia per il futuro.