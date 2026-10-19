Ora legale ai titoli di coda. Nel week end il passaggio all’ora solare

Ultima settimana di ora legale in Italia. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è stato programmato, infatti, il ritorno all’ora solare, che resterà in vigore per cinque mesi, fino all’ultimo week-end di marzo.

L’appuntamento con il cambio, come di consueto, è fissato alle 3 di notte, quando le lancette degli orologi andranno posizionate indietro di sessanta minuti, mentre i dispositivi elettronici di allineeranno automaticamente.

Di fatto, come si è soliti affermare, si potrà dormire un’ora in più. Ma nel linguaggio comune si dice anche che “le giornate si accorceranno”: avremo più luce al mattino, ma meno del pomeriggio.

Per anni si è detto che l’ora legale avrebbe garantito un risparmio energetico per cui sarebbe stato conveniente estenderla per tutto l’intero anno. Gli ultimi studi di Terna, diffusi nei giorni scorsi, hanno però evidenziato che incide meno che in passato. Il beneficio annuo è sceso da 645 GWh nel 2006 a 310 GWh nel 2025, fino ai 302 GWh stimati per il 2026. Il motivo è duplice: da un lato la diffusione dei led nell’illuminazione pubblica ha comportato una diminuzione dei consumi serali, dall’altro va evidenziato che negli ultimi vent’anni sono aumentati i consumi legati all’utilizzo dei condizionatori nei mesi estivi.

L’ora legale tornerà in vigore nel pieno della Settimana Santa, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo. In quell’occasione sarà necessario spostare le lancette avanti di un’ora.