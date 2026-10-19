Mazara: naufrago ritrovato dopo ore: era aggrappato ad un salvagente comprato da poco

Ieri una Motovedetta SAR della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, ha recuperato in vita un naufrago, in piena notte, dopo diverse ore in mare, quando ormai tutto faceva presagire il peggio. Tutto è iniziato intorno alle 17, quando una donna, preoccupata per il mancato rientro a casa del marito dalla tradizionale battuta di pesca sportiva della domenica, allertava la sala operativa della Capitaneria di porto. Dalle prime informazioni è risultato che l’uomo, un 65enne diportista di Mazara del Vallo, era solito uscire la domenica mattina con la propria unità, ma facendo rientro sempre per orario di pranzo. Questa volta, invece, di lui si erano perse le tracce: nessun segnale dal cellulare, e nessuna informazione sulla sua barca neanche alla Lega Navale, dove aveva il proprio posto d’ormeggio. Immediatamente veniva fatta uscire, quindi, la Motovedetta CP 2092, insieme ad una imbarcazione della stessa Lega Navale, prontamente messasi a disposizione per recuperare notizie sul proprio socio.

Dopo le prime ricerche, però, la scoperta che ha fatto subito temere per il peggio: l’imbarcazione del 65enne è stata trovata al largo, a circa 3 miglia dal porto di Mazara del Vallo, rovesciata, semiaffondata, e senza segni di vita intorno. Per agevolare le ricerche è stato anche coinvolto un sub privato, messosi subito a disposizione per ispezionare l’interno dell’imbarcazione rovesciata, ma senza trovare nessuno all’interno. Le ricerche sono quindi state indirizzate sull’intera area compresa tra la zona dove l’uomo era solito andare a pesca, in direzione Torretta Granitola, ed il punto di ritrovamento della barca capovolta, anche se col passare del tempo, e l’approssimarsi del buio, le speranze di trovare il naufrago divenivano sempre più remote. Sotto il coordinamento del XII MRSC di Palermo, e con la collaborazione della Prefettura di Trapani, erano stati nel frattempo attivati anche un mezzo aereo in servizio SAR dell’Aeronautica Militare da Trapani Birgi – il cui intervento non è stato poi più necessario – , ed una squadra dei Vigili del Fuoco per ipotizzare, per l’indomani, con la luce del sole, eventuali ricerche subacquee.

Alla fine intorno alle 19 arriva la notizia insperata: la Motovedetta CP 2092, al buio totale, intercettava il naufrago in acqua, a circa 2 miglia al largo di Quarara, di fronte Mazara, in avanzato stato di ipotermia, ma cosciente. Recuperato a bordo, l’uomo veniva dapprima soccorso dall’equipaggio della motovedetta, e quindi trasportato con la massima urgenza in porto, dove ad attenderlo era stata fatta intervenire un’ambulanza del 118. Dalle informazioni assunte nell’immediato è risultato che il sessantacinquenne, intorno alle 10 del mattino, avrebbe iniziato ad imbarcare acqua sulla propria unità, la quale in pochissimi istanti andava a fondo senza lasciargli il tempo di chiamare i soccorsi. Provvidenziale è stata la ciambella di salvataggio che il malcapitato riusciva ad indossare pochi istanti prima di cadere in acqua. Ai soccorritori giunti in banchina, la moglie dell’uomo, grata per l’intervento portato a termine con successo, ha dichiarato che quel salvagente lo aveva fatto acquistare lei personalmente al marito proprio una settimana prima. L’uomo è stato trasferito al locale pronto soccorso per ulteriori accertamenti, tra gli applausi dei parenti accorsi commossi in porto per assistere al lieto fine di una storia che, da come era iniziata, avrebbe potuto avere esiti ben diversi.