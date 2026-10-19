Mazara, pubblicato l’avviso per la gestione di quattro luoghi della cultura

L’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha pubblicato un avviso esplorativo per la raccolta di proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate alla gestione e alla valorizzazione di alcuni dei principali luoghi della cultura cittadini. Il progetto interessa quattro importanti siti del patrimonio culturale mazarese: i Mosaici di San Nicolò Regale, la Chiesa di San Bartolomeo con il Museo Mirabilia Urbis, il Teatro Garibaldi e il Collegio dei Gesuiti. L’iniziativa nasce dalla volontà di superare l’attuale frammentazione delle modalità di visita per costruire così un unico percorso turistico e culturale. Difatti al momento i Mosaici di San Nicolò Regale e la Chiesa di San Bartolomeo non risultano ordinariamente fruibili al pubblico mentre il Teatro Garibaldi e il Collegio dei Gesuiti sono attualmente accessibili gratuitamente attraverso i servizi comunali. Attraverso il partenariato pubblico-privato il Comune intende così favorire l’apertura programmata dei siti, l’organizzazione di visite guidate con personale qualificato, l’utilizzo di audioguide multilingue, il miglioramento dell’informazione turistica e la realizzazione di iniziative di promozione e divulgazione culturale.

«Vogliamo compiere un passo concreto verso una valorizzazione più organica del patrimonio culturale di Mazara del Vallo, mettendo in rete luoghi che raccontano la storia e l’identità della nostra città attraverso un modello gestionale sostenibile, che non preveda nuovi o maggiori oneri economici a carico del bilancio comunale», dichiara il sindaco Salvatore Quinci.Il modello previsto, infatti, non contempla contributi economici, corrispettivi o garanzie di ricavo minimo a carico del Comune ma l’eventuale remunerazione del soggetto gestore deriverà dagli introiti della bigliettazione, dal noleggio delle audioguide e dagli eventuali servizi accessori preventivamente autorizzati.

L’avviso è rivolto agli operatori economici e ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti tra cui raggruppamenti temporanei, reti d’impresa, cooperative ed enti del Terzo settore, secondo le condizioni indicate nell’avviso.Le proposte dovranno essere presentate entro il 9 dicembre 2026, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, secondo le modalità e con la documentazione indicate nell’avviso.La determina dirigenziale n. 2817 del 14 ottobre 2026 insieme all’avviso pubblico e i relativi allegati sono consultabili all’Albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo e al seguente link: https://mazaradelvallo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/2788105?p_p_state=pop_up Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la responsabile del procedimento, dott.ssa Angela Curia, all’indirizzo mail angela.curia@comune.mazaradelvallo.tp.it oppure al numero 0923 671427.