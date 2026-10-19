Il Marsala Volley vince in trasferta contro Altino

Seconda vittoria consecutiva e 4 punti complessivi in classifica che proiettano la Sigel Seap Marsala Volley a ridosso delle posizioni centrali della graduatoria. Nella 4^ giornata del campionato di Serie A2 Fineco, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi firmano un’altra buona prova esterna sul parquet del Palazzetto dello Sport di Vasto, superando Tenaglia Altino Avastese Volley al quinto set (25-13, 29-27, 15-25, 21-25, 13-15) al termine di una sfida ricca di colpi di scena. L’avvio di gara vede le lilibetane partire a rilento, con le padrone di casa brave ad approfittarne e ad aggiudicarsi il primo parziale con un netto 25-13. Tutt’altra musica nella seconda frazione, giocata sul filo di un equilibrio spettacolare, capitan Caserta e compagne lottano punto a punto, costruendosi anche un paio di occasioni per chiudere il set, prima di cedere soltanto ai vantaggi con il punteggio di 29-27.

Sotto di due set, la reazione della Sigel Seap non si fa attendere ed è travolgente. Nel terzo parziale le marsalesi dominano la scena in ogni fondamentale, imponendo un perentorio 15-25 che riapre i giochi. Il quarto set regala grande pallavolo: Altino prova a resistere e ricuce fino al 21-22, ma nel momento di massima pressione il roster lilibetano dimostra lucidità e freddezza, piazzando l’allungo decisivo per il 21-25 che riequilibra i conti. Il quinto e definitivo parziale è un concentrato di emozioni, con le due squadre appaiate fino agli ultimi scambi. Nel finale da brividi, le biancoazzurre stringono i denti, piazzano la zampata decisiva negli ultimi due palloni (13-15) e completano una fantastica rimonta. Un successo di carattere fondamentale per dare continuità al percorso di crescita della Sigel Seap Marsala Volley che, dopo la vittoria di Altamura, dimostra ancora una volta grande tenuta mentale nei momenti chiave del match.

“Siamo partite un po’ scariche quindi questo ci ha un po’ penalizzate all’inizio dichiara l’opposto lilibetano ed MVP del match Federica Nonnati. Avevamo troppa foga e per questo il nostro gioco è stato un po’ sporco. nonostante questo avevamo voglia di punti e palla dopo palla siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Stiamo guadagnando punti per risalire in classifica ed i nostri miglioramenti si vedono partita dopo partita”.