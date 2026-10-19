Giovane si era perso nella Riserva dello Zingaro, ritrovato dal Soccorso Alpino

Un ennesimo intervento nella Riserva naturale orientata Zingaro da parte di tecnici della Stazione Palermo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per recuperare ieri sera un giovane escursionista di 28 anni che aveva perso l’orientamento. Il ragazzo era entrato nella riserva intorno all’ora di pranzo dall’ingresso nord, dirigendosi successivamente verso Contrada Sughero. Proseguendo, ha smarrito dapprima la cartografia in forma cartacea e successivamente si è cancellata quella sul telefono. A tal punto si è progressivamente disorientato, non riuscendo più a individuare la direzione corretta per rientrare. Resosi conto della difficoltà, dell’imminente arrivo del buio e del calo delle temperature, ha correttamente contattato il NUE 112, il quale ha trasferito la richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, la quale ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

La Centrale del Soccorso Alpino, mediante il sistema operativo SMS Locator, ha localizzato il giovane, che è stato rapidamente raggiunto da una squadra di tecnici. Dopo averne verificato le buone condizioni sanitarie, il ventottenne è stato accompagnato alla propria automobile.