Alcamo riscopre la spiritualità dei Gesuiti dal 29 ottobre

Alcamo torna ad attingere alla spiritualità dei Gesuiti, che per secoli ha profondamente segnato e plasmato la storia di fede della comunità locale. Le comunità del Centro Storico di Alcamo ( che comprende le parrocchie Chiesa Madre Maria SS. Assunta / S. Francesco d’Assisi / M. SS. del Rosario) promuovono un percorso di meditazione con il metodo ignaziano. I primi due appuntamenti si terranno il 29 ottobre (con la presentazione del metodo spirituale di Ignazio di Loyola) e il 5 novembre, sempre alle ore 18.30. Finché la Chiesa del Gesù al Collegio non sarà disponibile, gli incontri si svolgeranno presso la vicina chiesa della Sacra Famiglia. L’iniziativa proseguirà successivamente con cadenza quindicinale.

A guidare il percorso sarà padre Francesco Cavallini S.J., gesuita del Centro Ignaziano “Gonzaga” di Palermo. Bergamasco di origine, p. Cavallini ha vissuto in diverse città d’Italia e a Gerusalemme; è formatore, coordinatore degli “Artigiani della Pace” — con cui accompagna annualmente i giovani in Cisgiordania per esperienze e pellegrinaggi a contatto con il popolo palestinese —, promotore dell’associazione “Percorsi di vita” e del percorso biblico-esistenziale “I segreti della vita”. L’iniziativa è promossa dall’Arciprete parroco della Chiesa Madre don Enzo Santoro in collaborazione con il rettore della Chiesa del Collegio dei Gesuiti mons. Piero Messana.