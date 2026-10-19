A Castellammare torna il Festival Contaminazioni, “Storie di vita”

Ritorna a Castellammare del Golfo il Festival Contaminazioni promosso dall’associazione “Circolo Metropolis” in collaborazione con Rete BiblioTP, Rete dei Festival letterari del trapanese e con il patrocinio del Comune, di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 e dell’Ambasciata d’Olanda. Il tema di questa 13° edizione del Festival è “Storie di vita”, un omaggio a Pasolini e un modo per ricordare che le storie più autentiche non sono sempre quelle che raccontano fatti realmente accaduti, ma quelle capaci di catturare la verità profonda dell’esistenza umana. Dalla mistica orientale al mito americano, dal racconto epico a quello pasoliniano, queste storie ci ricordano che vivere, in fondo, significa narrare chi siamo e creare mondi possibili attraverso la parola.

Il programma di quest’anno è molto variegato e ricco di sorprese, a partire dalla presenza di un ospite di fama internazionale come lo scrittore, poeta ed editorialista iraniano Kader Abdolah, esiliato in Olanda per motivi politici dal 1985, autore di libri cult come “La casa della moschea” e “Scrittura cuneiforme”. Al Festival Kader presenterà il suo ultimo libro “Parla Zarathustra” in dialogo con Maria Angela Galante e Valeria Lo Monaco (incontro in lingua inglese con traduzione in italiano). Altra novità di quest’anno la collaborazione con Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 per lo spettacolo “libro incantato: L’Orlando furioso per voce e immagini” con Alberto Nicolino (narrazione) e Stefania Galegati (video), e quella con Gino Cervi e Federico Frascherelli ideatori e conduttori di “Romanzo di Formazioni”, un video-podcast che unisce in modo originale il mondo del calcio e quello della letteratura. Inoltre, grazie al fondo regionale CEPELL – Città che legge 2024-2026 sarà realizzato un laboratorio di lettura espressiva, interamente gratuito, dedicato agli scritti di Pier Paolo Pasolini, a cura di Alfonso Prota, con la collaborazione di Paolo Arena e Maria Angela Galante.

Gli altri eventi si muovono nel solco della tradizione: ha aperto il Festival il laboratorio espressivo per ragazzi e ragazze delle scuole medie a cura Adriana La Porta con la collaborazione dell’artista visuale Lucrezia Bariselli, che si interrogherà sul futuro del pianeta a partire dalle riflessioni scaturite dal libro “Cora e il medaglione perduto” che verrà poi presentato da Rossella Barbara insieme all’autrice Milena Lazier. Poi, sabato 24 ottobre, la presentazione del libro di Fabio Stassi, Antonio Manzini e altri autori “Quando Pinocchio non c’era”, occasione per celebrare il bicentenario della nascita di Collodi e cimentarsi in una ricostruzione immaginaria della vita dei personaggi collodiani prima della nascita del personaggio da cui la loro fama ha avuto origine. A dialogare con Fabio Stassi ci sarà Gaetano Stellino.

E infine una storia epica per chiudere un Festival adrenalinico: Achab alla ricerca del suo demone, nell’interpretazione del critico letterario Luca Briasco, cui farà da contrappunto la lettura di brani dal Moby Dick di Melville a cura di Paolo Arena, con l’accompagnamento musicale di Tommaso Miranda e Domenico Sabella. Le iniziative dell’Associazione “Circolo Metropolis” continueranno nei prossimi mesi con incontri, talk e letture ad alta voce presso la biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta” all’interno del progetto consortile “Trame narrative“, realizzato nell’ambito di un finanziamento del Cepell. Iniziative svolte sempre nell’ottica di promozione del ruolo della biblioteca come presidio educativo-formativo territoriale e di rinforzo del Patto per la Lettura, nato nel 2023 proprio per dare slancio alle attività culturali di “Castellammare Città che Legge”.