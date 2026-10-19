Coppa Eccellenza Femminile, la Virtus Marsala cade nel derby col Trapani

La gara Virtus Femminile Marsala – Trapani Calcio Femminile valevole per la 2ª ed ultima giornata in ritorno di Coppa Italia Eccellenza Femminile va alle ospiti granata sul risultato di 1-4, queste ultime in gol con Agustina Fernandez e due Volte Irene Catania oltre ad una sfortunata autorete di Cristina Termine per le padrone di casa in rete solo con Sofia Giacalone. La gara ha visto terminare al primo turno il percorso di Coppa Sicilia delle azzurre che da lunedì dedicheranno i loro allenamenti al Campionato di Eccellenza Regionale in partenza domenica 21 ottobre alle 14.30 contro lo Scicli Bruffalori, match che con tutta probabilità verrà disputato presso lo Stadio di Petrosino data l’indisponibilità del Municipale “Nino Lombardo Angotta”.
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