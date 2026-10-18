Petrosino: dopo i danni agli impianti sportivi anche i furti di cavi elettrici

Il maltempo ha lasciato danni ingenti a Petrosino, ma a peggiorare la situazione ci hanno pensato anche i ladri. Approfittando delle difficoltà della comunità, ancora impegnata nella ricostruzione dopo il tifone che ha colpito il territorio tra Petrosino e Marsala, ignoti hanno rubato i cavi elettrici dell’impianto sportivo in cui gioca la squadra di Pallamano Il Giovinetto, danneggiando ulteriormente una struttura già messa a dura prova. A denunciare l’accaduto è il professor Onofrio Fiorino, anima della pallamano locale, che ha espresso tutta la propria indignazione per un episodio che si aggiunge ai numerosi problemi affrontati in questi giorni dalla comunità petrosilena. I responsabili avrebbero tentato il colpo per due notti consecutive, trafugando i cavi e lasciando l’impianto senza corrente elettrica. La struttura si trova inoltre in una situazione di difficoltà anche per l’assenza di acqua.

Il tifone aveva già provocato danni al Polivalente, colpendo il Palasport e il Bocciodromo, oltre a danneggiare gravemente lo stadio e l’isola ecologica nelle vicinanze. Un quadro già critico, aggravato adesso dal furto, che rischia di complicare ulteriormente il ripristino delle strutture. “Davanti a questi insulsi individui che, sciacallando in un momento così difficile per tutta la comunità petrosilena, hanno pensato solo a trafugare i cavi elettrici mentre tutti noi siamo impegnati con grandi sacrifici nella ricostruzione, vorrei tanto che questa gente pagasse per la propria povertà d’animo”, ha dichiarato Fiorino, manifestando la rabbia di chi sta cercando di contribuire alla ripartenza del territorio. L’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Anastasi si è comunque attivata tempestivamente per avviare le riparazioni e consentire alla struttura di tornare operativa. Resta l’amarezza per un gesto che, oltre al danno materiale, rappresenta un ulteriore ostacolo per una comunità chiamata a rialzarsi dopo le conseguenze del maltempo.