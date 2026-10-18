Riscatto Mazara Futsal: contro Reggio larga vittoria

La parola d’ordine era riscatto e questo è prontamente arrivato. Al Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata, il Futsal Mazara batte per 7-1 il Reggio Futsal e si lascia alle spalle le due sconfitte consecutive tra Coppa e campionato. Parte subito forte la squadra mazarese, che sfiora il gol dopo appena dieci secondi con un pallone recuperato da Rejala, ma Carta gli dice di no. Il vantaggio arriva dopo un minuto e mezzo: servizio per Giannattasio che tutto solo davanti a Carta non sbaglia per l’1-0. La reazione reggina è immediato, il destro in diagonale di Gallinica finisce sul fondo. Al 3’ però ecco anche il raddoppio gialloblu, imbucata di Rejala per Agugliaro che apre così il suo pomeriggio da sogno. I padroni di casa sciupano due occasioni per il tris, prima con Moragas, che manda alto da buona posizione e poi con Agugliaro che invece non centra la porta. I calabresi invece si fanno vedere in avanti con Mantuano ma Russo per due volte gli dice di no. Dall’altra parte è ancora il Futsal Mazara ad andare vicinissimo al bersaglio grosso con Rejala, il quale col sinistro spacca la traversa. Modaferri al 15’ cerca di superare Russo con un pallonetto, ma il numero 1 gli dice di no in due tempi. Prima dell’intervallo, la formazione gialloblu trova la terza rete con una ripartenza orchestrata da Rejala e Giannattasio e concretizzata ancora da Agugliaro che davanti mette ancora alle spalle di Carta. Si va così al riposo sul 3-0.

Nella ripresa la prima occasione è ancora per i mazaresi, Rejala serve Novara ma Carta gli chiude lo specchio della porta. Al 3’, il Reggio accorcia le distanze: bella giocata di Savio che fa secco un avversario, palla in mezzo per Mantuano che fa 3-1. Il gol galvanizza gli ospiti, pericolosi ancora con Mantuano, il cui tiro potente è respinto da Russo. Poco dopo, però, ecco il poker mazarese con Turello, che dalla distanza la mette sotto il sette e spacca la porta, imitato due minuti più tardi anche da Rejala, che bagna il suo esordio con la prima marcatura in gialloblu, battendo Carta dopo un pallone perso dai reggini. I quattro gol di vantaggio consentono ai mazaresi di gestire il risultato e dosare le forze, Turello va vicino alla doppietta al 7’ in spaccata, ma il pallone finisce alto. il sesto gol arriva comunque al 9’ con Agugliaro, il cui destro potentissimo trova la parte interna dell’incrocio dei pali. Il Reggio si affida al power play, ma l’11 gialloblu non è ancora sazio e trova addirittura il poker personale sugli sviluppi di un corner, approfittando anche di una deviazione di Mallamaci che beffa il proprio portiere. Nel finale c’è tempo anche per gli ingressi in capo di Lampasona e Lanza (all’esordio in Serie A2), ma il risultato non cambia più.