Erice, al via i lavori sulla SP20: una scogliera per mettere in sicurezza la strada

Prendono il via a Erice i lavori per rafforzare la sicurezza di un tratto della SP20, nella porzione ricadente nella competenza comunale. L’avvio del cantiere è stato possibile dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e degli uffici competenti per il Demanio marittimo.

Il progetto prevede la realizzazione di una scogliera di protezione mediante la posa di massi, con l’obiettivo di consolidare l’area a ridosso della carreggiata e contrastare l’azione dell’erosione. Un intervento finalizzato a tutelare la tenuta del rilevato stradale e a prevenire possibili criticità, soprattutto in vista dei mesi invernali, quando piogge intense e condizioni meteomarine avverse possono aggravare la vulnerabilità delle infrastrutture.

La SP20 rappresenta un collegamento strategico per la viabilità del territorio ericino, in particolare per le frazioni costiere e per gli spostamenti tra Trapani, Pizzolungo e le aree limitrofe. La salvaguardia di questa arteria è quindi essenziale per garantire collegamenti sicuri a residenti, lavoratori e automobilisti che la percorrono quotidianamente.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, la durata prevista dei lavori è di circa un mese. Le operazioni saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni ambientali e delle condizioni stabilite dagli enti competenti nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto ambientale.

La sindaca Daniela Toscano e l’assessore Antonio Giuseppe Agliastro evidenziano l’importanza dell’intervento, avviato in un periodo particolarmente delicato per la tenuta delle infrastrutture esposte ai fenomeni erosivi.

L’obiettivo è mettere in sicurezza il tratto interessato, limitare gli effetti dell’erosione e tutelare la continuità della circolazione lungo una strada fondamentale per il territorio. Un’opera di prevenzione che punta a ridurre i rischi e a proteggere un collegamento importante per la comunità ericina, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione invernale.