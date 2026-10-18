Erice, al via i lavori sulla SP20: una scogliera per mettere in sicurezza la strada

redazione

Erice, al via i lavori sulla SP20: una scogliera per mettere in sicurezza la strada

Sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza di un tratto della Strada Provinciale 20, nel territorio di Erice. Le opere, autorizzate dagli enti competenti, puntano a proteggere la carreggiata dai fenomeni erosivi e a preservare la stabilità della sede stradale

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domenica 18 Ottobre 2026 - 08:49

Prendono il via a Erice i lavori per rafforzare la sicurezza di un tratto della SP20, nella porzione ricadente nella competenza comunale. L’avvio del cantiere è stato possibile dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e degli uffici competenti per il Demanio marittimo.

Il progetto prevede la realizzazione di una scogliera di protezione mediante la posa di massi, con l’obiettivo di consolidare l’area a ridosso della carreggiata e contrastare l’azione dell’erosione. Un intervento finalizzato a tutelare la tenuta del rilevato stradale e a prevenire possibili criticità, soprattutto in vista dei mesi invernali, quando piogge intense e condizioni meteomarine avverse possono aggravare la vulnerabilità delle infrastrutture.

La SP20 rappresenta un collegamento strategico per la viabilità del territorio ericino, in particolare per le frazioni costiere e per gli spostamenti tra Trapani, Pizzolungo e le aree limitrofe. La salvaguardia di questa arteria è quindi essenziale per garantire collegamenti sicuri a residenti, lavoratori e automobilisti che la percorrono quotidianamente.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, la durata prevista dei lavori è di circa un mese. Le operazioni saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni ambientali e delle condizioni stabilite dagli enti competenti nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto ambientale.

La sindaca Daniela Toscano e l’assessore Antonio Giuseppe Agliastro evidenziano l’importanza dell’intervento, avviato in un periodo particolarmente delicato per la tenuta delle infrastrutture esposte ai fenomeni erosivi.

L’obiettivo è mettere in sicurezza il tratto interessato, limitare gli effetti dell’erosione e tutelare la continuità della circolazione lungo una strada fondamentale per il territorio. Un’opera di prevenzione che punta a ridurre i rischi e a proteggere un collegamento importante per la comunità ericina, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione invernale.

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