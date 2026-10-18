Donna ritrovata senza vita nelle acque del porto turistico di Marsala

Una donna è stata ritrovata senza vita nelle acque del porticciolo turistico di Marsala. Il ritrovamento è avvenuto durante la notte, quando alcune persone presenti nei pressi dei pontili hanno notato il corpo in mare e hanno dato subito l’allarme.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi, la donna — presumibilmente una turista straniera — si trovava a bordo di una delle imbarcazioni a vela ormeggiate nel porto. Sarebbe caduta in acqua nel corso della notte, ma quando i soccorsi sono stati attivati non vi era più nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti, questa mattina, i Carabinieri e il personale della Capitaneria di porto, impegnati nei rilievi e nei sopralluoghi. Restano da chiarire le circostanze esatte della caduta in mare e le cause del decesso: le indagini e gli eventuali accertamenti medico-legali dovranno ricostruire quanto accaduto.