Mulè “La Sicilia esca dalle emergenze, può essere la Singapore del Mediterraneo” / Video

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “C’è un tale tesoro di bellezza in Sicilia che guai, guai a noi, se non abbiamo la capacità di preservarlo e di custodirlo”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, intervistato dal vicedirettore de La Sicilia, Mario Barresi, durante il talk “Sicilia, la maledizione della Grande Bellezza”, organizzato a Washington nell’ambito della quarta edizione degli Italpress Awards dell’agenzia di stampa Italpress. “Ce lo meritiamo e meritiamo soprattutto il fatto di uscire da questa gabbia geografica e andare oltre. Fare di quest’isola l’hub del Mediterraneo, la Singapore del Mediterraneo”, ha aggiunto Mulè.

“E’ il momento che la Sicilia assuma un ruolo nuovo e fondamentale in questo momento in cui il piano Mattei apre e giustamente prevede un’azione nuova e diversa nei confronti dell’Africa. Un ruolo fondamentale in campo infrastrutturale, nel campo della formazione, nel campo della cultura, nel campo della capacità di essere un’isola che diventa un hub non solo tecnologico, industriale ma anche attrattivo sotto tutti i punti di vista. Per essere attrattivi deve fare un po’ come Singapore, un po’ come l’America, quella straordinaria bellezza non è una maledizione se la Sicilia riesce ad andare oltre”, ha sottolineato ancora Mulè.

E’ dunque il momento di uscire dalle emergenze, da quella idrica a quella legata agli incendi che periodicamente devastano il territorio: “Noi le dobbiamo superare, la Sicilia le deve superare nel giro di pochi mesi e allora poi deve cominciare a pensare programmando fin da adesso”, con “una programmazione che inevitabilmente ti deve portare di qui a due-tre anni a essere la regione totalmente diversa e nuova che invece deve diventare”.

Interpellato poi su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Siciliana, Mulè ha risposto: “Il centrodestra non può arrivare a ridosso delle elezioni tre o quattro mesi prima, perché il tempo è ora, sia che si voti a maggio, sia che si voti a settembre: si sciolgano i nodi, adesso, al tavolo nazionale negli equilibri che la coalizione deve avere, ma adesso i candidati devono essere annunciati. Vale per le grandi città – Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo – vale anche per la Regione Siciliana”.

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