Serie C basket, domani Nuova Pallacanestro Marsala contro Alfa Basket Catania

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per una sfida di grande importanza. Domani, alle ore 18, al PalaMedipower di Marsala, gli azzurri affronteranno l’Alfa Basket Catania nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C 2026/2027.

Un appuntamento impegnativo per la formazione marsalese, chiamata a misurarsi con una delle realtà più competitive del campionato. L’Alfa Basket Catania, infatti, ha chiuso le ultime stagioni stabilmente tra le prime quattro e anche quest’anno punta a confermarsi ai vertici. La formazione etnea dispone di un roster attrezzato, con qualità sia sotto canestro sia sugli esterni, e ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà: dopo la sconfitta contro Comiso, è arrivata immediatamente la vittoria contro Nova Basket.

La NPM è consapevole del valore dell’avversario, ma arriva all’appuntamento dopo una settimana di lavoro intenso e positivo. Il gruppo ha preparato la partita con attenzione e determinazione, con l’obiettivo di farsi trovare pronto e affrontare la sfida con la giusta energia, intensità e solidità. Il sostegno del pubblico del PalaMedipower potrà rappresentare un fattore importante in una gara che si preannuncia combattuta.

Dabo Sanounou è un nuovo giocatore della NPM: esordio già domenica

In vista della sfida contro Catania, arriva anche un’importante novità di mercato. La Nuova Pallacanestro Marsala annuncia l’ingaggio di Dabo Sanounou, lungo italo-maliano classe 2004, alto 205 centimetri, che sarà a disposizione dello staff tecnico già dalla partita di domenica.

Un innesto fortemente voluto dalla società, che aggiunge al roster fisicità, atletismo e una presenza importante nell’area dei tre secondi, sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva.

«Dabo è un giocatore molto importante per noi. Eravamo sul mercato alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche e, quando si è presentata l’opportunità di prenderlo, non ce la siamo fatta scappare. Siamo molto contenti di aver perfezionato questo acquisto», sottolinea la società.

«È un giocatore molto verticale, che ci aiuterà a essere più presenti sotto canestro, sia in attacco sia in difesa, garantendoci protezione del ferro e tanti rimbalzi. È un giocatore di categoria superiore e siamo certi che potrà darci una mano importante durante tutto il campionato», aggiunge l’assistant coach Andrea Anteri.

L’arrivo di Sanounou rappresenta un segnale concreto delle ambizioni della Nuova Pallacanestro Marsala, determinata a continuare il proprio percorso di crescita e a costruire una squadra sempre più competitiva.

Domenica, dunque, una sfida impegnativa e una nuova energia per gli azzurri, che potranno contare anche sul nuovo arrivato per affrontare l’Alfa Basket Catania.

Appuntamento domani alle ore 18 al PalaMedipower di Marsala. La società chiama a raccolta i propri tifosi: il calore del pubblico sarà fondamentale per sostenere la squadra in una partita che richiederà impegno, carattere e spirito di gruppo.