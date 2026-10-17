Calcio, Marsala 2 Bagheria 0

Il Marsala al momento è in testa alla classifica con 15 punti

Il Marsala ha vinto 2 a 0 contro il Bagheria in casa ma nel campo neutro di Mazara a causa di lavori al manto erboso del Municipale. Una partita ad alta intensità tecnica che ha visto gli azzurri imporsi per 2 a 0 grazie alla rete di Guadalupo al 39′ del primo tempo su assist di Prezzabile – che è tornato al goal dopo la bella prestazione a Partinico di domenica scorsa – e di La Piana a fine partita, quando il tempo scandiva il 48′ e su intuizione di Ardizzone. Il Marsala al momento è in testa alla classifica con 15 punti in attesa delle altre gare di domani