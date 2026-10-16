Tornado una settimana dopo: a Petrosino si continua a rimuovere detriti

Proseguono a Petrosino gli interventi per fronteggiare i danni causati dal violento tornado del 9 ottobre. Il Comune ha affidato a ditte specializzate i lavori urgenti per rimuovere detriti e materiali accumulati, con priorità alle aree pubbliche e alle situazioni che compromettono la sicurezza. L’Amministrazione comunale sta inoltre supportando i cittadini nelle operazioni di sgombero, intervenendo, dove necessario e nell’ambito delle attività di emergenza, anche nelle proprietà private colpite. È ripartito anche il servizio di raccolta dei rifiuti, per ripristinare la regolarità di un’attività essenziale per la comunità.

“Stiamo intervenendo sulle criticità più urgenti, dalla rimozione dei detriti al ripristino dei servizi essenziali, e siamo vicini ai cittadini che hanno subito danni. Parallelamente, continuiamo a sollecitare la Giunta regionale affinché deliberi lo stato di crisi e di emergenza e metta a disposizione le risorse necessarie. L’entità dei danni richiede risposte tempestive e sostegni adeguati: il Comune sta facendo la propria parte, ma è indispensabile che anche la Regione intervenga concretamente”, dichiara il sindaco Giacomo Anastasi.

I cittadini che non avessero ancora segnalato i danni subiti e necessitassero di assistenza possono contattare il Comune ai seguenti recapiti:

Telefono: 0923 731725 – 349 8745283

E-mail: emergenzatornado@comune.petrosino.tp.itLe segnalazioni consentono agli uffici comunali di aggiornare la ricognizione dei danni e delle criticità ancora presenti sul territorio.