Trapani, scontro in Consiglio comunale su PEF e Tari. Dubbi sui conti dei rifiuti e sui fondi per i disabili

Quattro ore di confronto, tensioni politiche e numerose criticità cittadine. È il bilancio della seduta del Consiglio comunale di Trapani del 15 ottobre, con il confronto tra maggioranza e opposizione che si è concentrato soprattutto sulla gestione finanziaria e sui servizi per la città. Nel corso della seduta, come pochissime altre volte era successo, il Sindaco ha letteralmente strigliato alcuni assessori chiedendo loro di essere più solerti nel far funzionare i settori loro affidati.

Al centro del dibattito il Piano economico-finanziario dei rifiuti e le tariffe Tari. Il consigliere Salvatore Fileccia ha richiamato i pareri negativi del Collegio dei revisori dei conti, chiedendo chiarimenti sulla sostenibilità delle misure proposte e sugli equilibri finanziari del Comune.

In particolare, sono stati discussi circa 251 mila euro di riduzioni dei servizi, con possibili ripercussioni per 15 lavoratori di Formula Ambiente. Nel confronto è stata citata anche una possibile differenza di circa 900 mila euro. Il sindaco Giacomo Tranchida ha contestato la lettura dell’opposizione, mentre il dirigente finanziario Gioacchino Petrusa ha evidenziato il problema dell’aumento dei costi del servizio rifiuti rispetto alle entrate Tari. La reale entità dello squilibrio resta da chiarire.

Altro tema delicato è quello sollevato dalla consigliera Grazia Spada, che ha denunciato la presunta perdita di 300 mila euro destinati al progetto Dopo di noi, dedicato ai percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Sarà necessario verificare gli atti regionali per accertare la sorte delle risorse.

Nel corso della seduta spazio anche alle criticità quotidiane: traffico tra via Marsala e via Salemi, condizioni degli edifici scolastici, fermate del BRT, tombini ostruiti nella zona di Xitta e modifiche agli orari del cimitero comunale. Su questi argomenti non sono mancati botta e risposta tra consiglieri e sindaco.

Infine, la proposta di ricordare lo scienziato Antonino Zichichi attraverso un’iniziativa istituzionale e l’ipotesi di intitolargli il lungomare Dante Alighieri, coinvolgendo anche il Comune di Erice.

I lavori sono stati aggiornati a lunedì 19 ottobre, alle ore 19.