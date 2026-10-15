Strisce blu a Erice Casa Santa, l’abbonamento da 36 euro resta ‘nel cassetto’

L’abbonamento annuale da 36 euro per parcheggiare a Casa Santa dovrà ancora aspettare. Le nuove tariffe non entreranno in vigore nell’immediato e, fino alla consegna delle aree interessate dai lavori, gli automobilisti dovranno continuare a fare i conti con i prezzi attualmente in vigore. A chiarire la situazione è la sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, che interviene sulle nuove tariffe per la sosta, precisando che il passaggio al nuovo sistema sarà possibile soltanto dopo la consegna delle aree e il completamento delle procedure necessarie.

Intanto, i parcometri collocati nelle zone coinvolte dai lavori risultano coperti e non operativi. Nelle aree in cui le strisce blu sono state confermate continueranno quindi ad applicarsi le tariffe precedenti, in attesa dell’effettiva attivazione delle nuove disposizioni. Quando il sistema sarà operativo, gli aventi diritto potranno sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di 36 euro, valido per la sosta sull’intero territorio di Casa Santa. Restano escluse dal beneficio due aree: il litorale e il centro storico. La sindaca invita pertanto i cittadini a fare riferimento alle disposizioni attualmente vigenti, in attesa dell’ufficializzazione delle nuove tariffe. Per gli automobilisti, insomma, il pass da 36 euro è annunciato, ma per poterlo utilizzare bisognerà attendere ancora.