Petrosino, via ai lavori di ripristino dell’illuminazione dopo i furti di cavi

Il Comune di Petrosino corre ai ripari per contrastare i disagi causati dai recenti atti vandalici e dai furti di rame che hanno lasciato al buio alcune zone del territorio comunale. Con una recente determinazione firmata lo scorso 6 ottobre, l’Amministrazione guidata da Giacomo Anastasi ha infatti dato il via libera all’affidamento dei lavori per la fornitura e la collocazione di nuovi cavi e lampade. L’intervento interessa in modo specifico via Rostagno e via Gazzarella, arterie colpite dai furti di materiale elettrico che hanno compromesso il regolare funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione, creando preoccupazione tra i residenti per la sicurezza e la visibilità notturna. L’atto amministrativo, scaturito dalla proposta del responsabile del procedimento Gian Piero Lentini e approvato dal Responsabile del Servizio, definisce i passaggi formali necessari per l’esecuzione celere delle opere, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza, regolarità tecnica e prevenzione della corruzione. Con questo provvedimento si dà dunque l’avvio formale alle procedure per restituire piena funzionalità e sicurezza all’impianto di illuminazione delle strade interessate.