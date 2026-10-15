Oscar del Turismo, la Provincia di Trapani vince al TTG di Rimini

La Sicilia conquista il podio nazionale nella categoria dedicata alle migliori esperienze turistiche. Trapani si piazza al primo posto, seguita da Enna e Messina, confermando il ruolo dell’Isola nel panorama turistico italiano. Riconoscimenti anche per le Isole Egadi e Lampedusa, premiate per la crescita del valore turistico legato alla spesa dei visitatori. Il risultato è stato annunciato nell’ambito dell’undicesima edizione dei Premi Italia Destinazione Digitale, conosciuti come gli Oscar del Turismo e assegnati da The Data Appeal Company, società del Gruppo Almaviva. I riconoscimenti sono stati presentati il 14 ottobre a Rimini, durante il TTG Travel Experience, manifestazione di riferimento per il settore.

Trapani al vertice per le esperienze turistiche

Il primo posto della Provincia di Trapani riguarda la qualità e la varietà delle esperienze turistiche acquistabili online, un elemento sempre più importante nella scelta di una destinazione. Il riconoscimento valorizza la capacità del territorio di offrire attività che arricchiscono il soggiorno dei visitatori, affiancando alle attrattive paesaggistiche e culturali occasioni di scoperta e partecipazione. La classifica premia anche Enna e Messina, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Un risultato che coinvolge territori differenti, dalla costa alle aree interne, e mette in evidenza la varietà dell’offerta siciliana.

Premi anche per le Egadi e Lampedusa

La presenza della Sicilia ai vertici della classifica non si limita alle esperienze turistiche. Nella categoria dedicata al maggiore incremento del valore turistico, che misura la capacità delle destinazioni di generare ricadute economiche attraverso la spesa dei visitatori, le Isole Egadi conquistano il secondo posto e Lampedusa il terzo. Al primo posto si colloca Tropea. Complessivamente, sono cinque le destinazioni siciliane presenti sui podi dell’edizione 2026. Un dato che rafforza l’attenzione verso il potenziale turistico dell’Isola e la capacità dei suoi territori di attrarre visitatori.

Cultura ed enogastronomia trainano le scelte dei viaggiatori

I premi si basano su un sistema di analisi che, nell’edizione 2026, ha ampliato gli indicatori considerati. Alle recensioni e ai commenti online si aggiungono elementi come la connettività aerea, le esperienze acquistate attraverso internet e l’offerta ricettiva. L’indagine ha preso in esame 33,2 milioni di tracce digitali relative a oltre 900 mila punti di interesse in Italia. Dal rapporto “Tutti i dati d’Italia 2026” emerge inoltre il peso delle motivazioni culturali ed enogastronomiche nella scelta delle mete. Arte e cultura rappresentano il 38% degli interessi espressi nei commenti sui social media, seguite dall’enogastronomia con il 15%. Sono anche le due categorie di esperienze maggiormente acquistate sui portali di prenotazione online. Per Trapani e per il territorio provinciale, il riconoscimento rappresenta dunque un’occasione per valorizzare un’offerta che unisce paesaggio, patrimonio culturale, tradizioni e sapori, con le Egadi tra le destinazioni che si distinguono anche per la crescita del valore turistico.