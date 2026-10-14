Trapani, rifiuti in via Verdinois tra due scuole: “Serve una soluzione sul PEF-TARI”

Sacchi, mobili, indumenti e materiali di ogni genere abbandonati per decine di metri, con la presenza di un manufatto che potrebbe contenere amianto e di una bombola. È la situazione denunciata da Sinistra Italiana in via Alberto Verdinois, a Trapani, dove i rifiuti si accumulano tra due istituti scolastici, lungo il muro dell’Istituto per Geometri e di fronte all’IPSSIA. Secondo il partito, si tratta di un problema che si trascina da anni, con interventi di pulizia sporadici che non hanno risolto una situazione ormai critica. Sinistra Italiana chiede agli uffici competenti di verificare immediatamente la natura del manufatto sospetto e, qualora fosse confermata la presenza di amianto, di procedere alla rimozione e alla bonifica secondo le procedure previste. Accanto al materiale segnalato si trova anche una bombola, un’ulteriore criticità che richiede un intervento tempestivo.

La denuncia si inserisce nel dibattito sul PEF e sulla TARI. Sinistra Italiana invita maggioranza e opposizione a superare lo scontro politico per individuare una soluzione che garantisca la continuità del servizio e tuteli i lavoratori di Formula Ambiente. Secondo il partito, sono quindici i dipendenti dell’azienda, e altrettante famiglie, che rischiano concretamente di perdere il proprio reddito. Il partito richiama inoltre l’attenzione sull’entità dell’adeguamento tariffario proposto, che per una famiglia tipo sarebbe stato di pochi euro all’anno, meno di un euro al mese. Una cifra che, precisa, non ridimensiona il peso della TARI per le famiglie né la necessità di controllare gli aumenti e garantire equità, ma che non dovrebbe diventare motivo di scontro a scapito dei servizi e dell’occupazione.

Sinistra Italiana chiede quindi al Consiglio comunale, convocato per venerdì 16 ottobre, di affrontare la questione con responsabilità e trovare un’intesa capace di tutelare cittadini, qualità del servizio e lavoratori. Via Verdinois, conclude il partito, rappresenta una fotografia della necessità di superare le contrapposizioni e tornare a concentrarsi sulle esigenze della città.