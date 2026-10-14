Trapani, emergenza idrica: numero unico per le autobotti e vertice con l’Asp

Un solo numero per prenotare le autobotti convenzionate con il Comune di Trapani, con operatori attivi tutti i giorni dalle 9 alle 14. L’Amministrazione comunale riorganizza il servizio di assistenza ai cittadini alle prese con l’emergenza idrica legata alla contaminazione in alcune zone della città. Da questa mattina è operativo il numero 0923 1830063, affidato alla Croce Rossa Italiana, sezione di Alcamo. Il nuovo recapito sostituisce tutti quelli utilizzati in precedenza e dovrà essere l’unico riferimento per le prenotazioni. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, mentre gli operatori rispondono dalle 9 alle 14. Il sindaco Giacomo Tranchida ha dichiarato di aver chiamato personalmente più volte il numero, verificando che gli operatori rispondessero entro un minuto. “Con un unico numero attivo 7 giorni su 7 abbiamo ottimizzato il servizio, superando la confusione dei tanti numeri precedenti”, ha affermato, assicurando che l’amministrazione continuerà a monitorarne il funzionamento.

Acqua potabile, quando è possibile rivolgersi alle ditte private

L’assessore Pellegrino ha chiarito che i cittadini che non possono attendere i tempi di consegna delle autobotti comunali possono rivolgersi autonomamente a una delle otto ditte accreditate per il trasporto di acqua potabile, con prelievo presso il dissalatore di Trapani: Trapani Spurghi, Palma Autospurghi, O.A.S.I., Zappalà Sebastiano, Vittorioso Srl, Trapani Waters Suply, Morici Angelo e De Martino Roberto. Per quanto riguarda i costi, la possibilità di ottenere un rimborso dipende dalla posizione dell’utenza e dalla situazione della fornitura. Se l’abitazione ha la presa chiusa e ricade all’interno della zona rossa delimitata per la contaminazione, è previsto il rimborso, mediante scomputo dalla futura bolletta, delle spese di trasporto, purché regolarmente documentate e fatturate dalla ditta incaricata. In questo caso, in bolletta saranno addebitati soltanto i quantitativi d’acqua prelevati presso il dissalatore. Al di fuori della zona rossa, in assenza di una presa chiusa, si applica lo stesso principio per la contabilizzazione dell’acqua, ma non è previsto alcun rimborso delle spese di trasporto.

Il 26 ottobre incontro con l’Asp per la riapertura delle utenze

Un altro appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre, alle ore 9, quando al Comune di Trapani si terrà un tavolo tecnico con l’Asp per valutare la graduale riapertura delle utenze cittadine. La decisione sarà subordinata alle verifiche effettuate e agli esiti delle rispettive analisi. L’obiettivo è procedere con gradualità, sulla base dei riscontri tecnici, per consentire il ritorno alla normalità nelle aree interessate dall’emergenza.