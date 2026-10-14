Mazara del Vallo tappa dell’European Maritime Day in My Country

Sarà celebrata il prossimo 20 ottobre, in occasione del cinquantesimo anniversario della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, l’European Maritime Day in My Country, un’iniziativa dell’Unione Europea che ha lo scopo di avvicinare i cittadini, ed in particolare i giovani e le comunità costiere, ai temi della blue economy, della protezione dell’ambiente e della cultura del mare. La candidatura di Mazara del Vallo, insieme a quella di altre città portuali di diversi Stati Membri, è stata riconosciuta dalla Commissione Europea proprio per l’alto valore delle tradizioni storico culturali della Città e del suo porto, nonché per il rilievo dell’offerta formativa ed informativa proposta a favore dei giovani studenti del territorio.

L’evento, che rappresenta la tappa finale di un percorso avviato con le scuole cittadine già da inizio 2026, sarà l’occasione per far incontrare studenti, istituzioni ed operatori del settore marittimo e portuale locale, come sintesi dei diversi progetti di “formazione scuola-lavoro” che hanno visto ragazze e ragazzi del territorio confrontarsi a più riprese con il tema del “mare e delle sue professioni”. Ad aver preso parte all’iniziativa, attraverso la firma di convenzioni dedicate sottoscritte con la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo sono l’istituto di istruzione superiore “Francesco Ferrara”, l’Istituto di istruzione superiore “Ruggiero D’Altavilla” ed il Liceo artistico “Don Gaspare Morello”.

Al centro dei diversi momenti di confronto tenuti sia nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 che di quello 2026/2027 – appena iniziato -, ci sono stati, e continueranno ad esserci anche nei mesi a venire, oltre alle attività peculiari di una Capitaneria di porto, anche i temi della tutela dell’ambiente marino, della gestione integrata e sostenibile delle sue risorse e della salvaguardia del paesaggio marino/costiero. Il prossimo 20 ottobre, data scelta dalla Capitaneria di porto per celebrare i 50 anni di attività al servizio del territorio, saranno altresì presentate ai partecipanti alcune realizzazioni che gli studenti hanno voluto dedicare alla ricorrenza.