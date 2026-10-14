Presentata Poseidone, la Protezione Civile di Misiliscemi a portata di tap

La nuova Web App della P.A. “Il Soccorso” OdV di Misiliscemi per la prevenzione, la sicurezza e l’informazione in tempo reale. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio gratuito del Comune di Misiliscemi. Misiliscemi, 14 ottobre 2026 – Si è svolta ieri sera, presso la sede della P.A. “Il Soccorso” OdV di Misiliscemi, la presentazione ufficiale di Poseidone, la nuova Progressive Web App sviluppata dall’associazione per rendere le informazioni di Protezione Civile più accessibili e vicine ai cittadini.

La presentazione è coincisa con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali e con il quarto anniversario dell’alluvione che il 13 ottobre 2022 colpì duramente Salinagrande e altre zone del territorio comunale. L’esondazione del torrente Verderame, le strade invase dall’acqua e dal fango e le abitazioni allagate rappresentano ancora oggi una pagina significativa della storia recente di Misiliscemi. Un evento che ha evidenziato quanto sia importante investire nella prevenzione, nella pianificazione e nella capacità di risposta alle emergenze.

Ricordare quanto accaduto significa mantenere alta l’attenzione sui rischi del territorio e trasformare l’esperienza vissuta in un’occasione di crescita collettiva. La memoria degli eventi passati costituisce infatti uno strumento fondamentale per rafforzare la consapevolezza dei cittadini e migliorare la preparazione di fronte a possibili situazioni di emergenza. La serata ha avuto il patrocinio gratuito del Comune di Misiliscemi. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente il Vice Sindaco Elio Barbera.

Poseidone nasce con un obiettivo concreto: mettere la tecnologia al servizio della sicurezza collettiva. Attraverso lo smartphone, gli utenti possono consultare informazioni sui rischi del territorio, accedere agli aggiornamenti e alle allerte, individuare punti utili per la sicurezza e conoscere i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un’emergenza. L’accesso è semplice e non richiede il download dagli store: basta visitare www.ilsoccorso.it/poseidone e aggiungere la pagina alla schermata Home del proprio dispositivo. La Web App è pensata per offrire uno strumento pratico e immediato, capace di favorire una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore preparazione dei cittadini. Con questo progetto, la P.A. “Il Soccorso” prosegue il proprio impegno nel campo della Protezione Civile, affiancando alle attività operative iniziative dedicate all’informazione, al monitoraggio del territorio e alla diffusione della cultura della prevenzione. Poseidone è uno strumento a disposizione dell’intera comunità, perché la sicurezza nasce dalla collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini. Conoscere i rischi, ricordare le esperienze passate e prepararsi ad affrontare le emergenze sono passi fondamentali per costruire un territorio più consapevole e resiliente.