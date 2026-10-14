Trapani, acqua inquinata da mesi: i cittadini chiedono risposte alla Prefettura

La crisi idrica continua a pesare sulla vita di decine di famiglie trapanesi, costrette a fare i conti con disagi quotidiani, costi aggiuntivi e incertezze sui tempi di ripristino del servizio. Il Comitato cittadino spontaneo “L’acqua è un diritto di tutti” è stato ricevuto dalla prefetta Daniela Lupo, alla quale ha rappresentato le criticità legate all’emergenza contaminazione che interessa da mesi un’ampia zona della città. Durante l’incontro, la delegazione ha sottolineato la necessità di individuare soluzioni concrete e tempestive per superare definitivamente il problema e ripristinare la normale erogazione idrica. I cittadini sono infatti costretti a ricorrere a sistemi alternativi di approvvigionamento, comprese le autobotti private, con ulteriori spese e difficoltà organizzative. A rendere ancora più complicata la situazione è la mancanza di comunicazioni chiare e puntuali sull’evoluzione dell’emergenza, sugli interventi in corso e sui tempi necessari per tornare alla normalità.

Il Comitato ha evidenziato anche i continui cambiamenti nelle procedure per prenotare le autobotti, che alimentano le difficoltà di chi è rimasto senza collegamento alla rete idrica. La delegazione ha espresso soddisfazione per l’ascolto ricevuto dalla prefetta, ringraziandola per la disponibilità dimostrata. Nel corso del confronto è stata ribadita l’urgenza di individuare soluzioni immediate, valutando anche il ricorso a risorse e supporti esterni al contesto locale, per accelerare il superamento della contaminazione. Daniela Lupo ha invitato i rappresentanti del Comitato a presentare una relazione scritta con l’elenco dettagliato dei disagi affrontati quotidianamente e delle problematiche emerse durante l’incontro. Il Comitato si è quindi impegnato a predisporre un documento che raccolga le criticità segnalate e le richieste avanzate, affinché possano essere formalmente sottoposte all’attenzione delle istituzioni competenti. Resta centrale la richiesta dei cittadini: ottenere informazioni trasparenti, interventi efficaci e tempi certi per il ripristino del servizio idrico, dopo mesi di disagi che continuano a incidere sulla vita quotidiana delle famiglie coinvolte.