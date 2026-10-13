Mazara del Vallo, tre giorni per la prevenzione con “Avrò cura di te”￼

“Avrò cura di te” è l’iniziativa organizzata dall’associazione Batticuore Batti ODV, in programma a Mazara del Vallo dal 22 al 24 ottobre, un progetto che mette insieme sport, prevenzione cardiovascolare, corretta alimentazione e cultura, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. L’idea è quella di costruire un percorso capace di coinvolgere non soltanto gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità, attraverso momenti di informazione, attività pratiche e occasioni di incontro. Si comincia giovedì 22 ottobre alle 16.30, nella Sala La Bruna, con una tavola rotonda dedicata a “Sport, salute e dieta mediterranea“. Un momento di confronto per affrontare il rapporto tra attività fisica, corretti stili di vita e prevenzione, partendo anche dalla tradizione alimentare mediterranea.Il cuore delle giornate successive sarà invece la Cittadella dello Sport, dove il 23 e il 24 ottobre si alterneranno attività rivolte alle scuole, dimostrazioni sportive e iniziative di prevenzione.

Dallo sport alla prevenzione

Venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 13, la Cittadella dello Sport ospiterà un raduno rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori del territorio, con una serie di dimostrazioni curate dalle società sportive locali.Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione: gli studenti potranno assistere a dimostrazioni sull’utilizzo del defibrillatore e sulle principali manovre di primo soccorso BLSD, strumenti che possono fare la differenza in caso di emergenza.Alla prevenzione si affiancherà l’educazione alimentare, con uno show cooking dedicato alla dieta mediterranea, curato dagli studenti dell’IPSA-Alberghiero «F. Ferrara». Un modo per trasformare il tema della sana alimentazione in un’esperienza concreta e partecipata.

Screening cardiologici gratuiti

La giornata di sabato 24 ottobre sarà caratterizzata anche da un’importante iniziativa di prevenzione. Dalle 9 alle 13 sono infatti previsti screening cardiologici gratuiti e una valutazione del rischio cardiovascolare, rivolta ai cittadini nella fascia d’età 40-70 anni. Un’occasione per riportare al centro dell’attenzione un tema spesso sottovalutato: la prevenzione non comincia quando compaiono i sintomi, ma attraverso controlli, consapevolezza e stili di vita corretti. La mattinata proseguirà con il Trofeo di atletica leggera.Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 20, la Cittadella dello Sport sarà ancora protagonista con le esibizioni delle scuole di ballo e le performance di giovani cantanti. La giornata si concluderà con i saluti istituzionali e i ringraziamenti a tutti coloro che avranno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Un messaggio che parte dal territorio

“Avrò cura di te” nasce dunque con un’ambizione precisa: fare della prevenzione un patrimonio collettivo. Non soltanto attraverso gli screening e l’informazione sanitaria, ma anche attraverso lo sport, l’educazione, la corretta alimentazione e la capacità di stare insieme.Un messaggio racchiuso già nel titolo dell’iniziativa: prendersi cura di sé, degli altri e della propria comunità. L’evento gode del patrocinio della Città di Mazara del Vallo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del CONI – Comitato Regionale Sicilia, Trapani, e vede tra i partner Peralta Production e Radio Azimuth Network.Per tre giorni Mazara del Vallo diventerà così un luogo di incontro tra generazioni diverse, con un unico filo conduttore: la salute come responsabilità individuale e valore sociale.Perché, in fondo, prendersi cura significa anche esserci.