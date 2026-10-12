Petrosino, dopo il tornado chiuso l’Ecocentro. Porta a porta regolare

Il servizio di raccolta porta a porta a Petrosino sarà regolarmente effettuato oggi, lunedì 12 ottobre, secondo il calendario previsto. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che sta affrontando le conseguenze del tornado di venerdì scorso, responsabile di danni anche al Centro comunale di raccolta (CCR), attualmente inagibile.

Per garantire la continuità del servizio, il Comune si è attivato per riorganizzare le attività. Fino alla cessazione dell’emergenza, l’Ecocentro sarà temporaneamente spostato nell’area antistante l’attuale sede. Durante questa fase è sospeso il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei cittadini, ai quali è vietato recarsi al CCR. La misura è stata adottata per evitare disagi e consentire la riorganizzazione delle attività dopo i danni provocati dal fenomeno atmosferico. L’Amministrazione invita la cittadinanza a rispettare le disposizioni e a collaborare, tenendo conto degli eventuali rallentamenti che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. L’obiettivo è superare nel più breve tempo possibile le difficoltà e assicurare la continuità dei servizi essenziali.