Giorgetti “Dall’economia italiana significativa capacità di tenuta”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Dpfp si colloca in una fase particolarmente delicata per l’economia internazionale per la finanza pubblica di diversi Stati membri dell’Ue. L’economia italiana ha mostrato negli ultimi anni una significativa capacità di tenuta nonostante le complesse condizioni del contesto internazionale”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato per l’esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026.“Lo scenario si conferma contraddistinto da un’elevata incertezza, le tensioni geopolitiche, l’andamento del prezzo dell’energia, le politiche commerciali, le condizioni finanziarie possono modificare rapidamente le prospettive economiche e di conseguenza incidere significativamente sugli andamenti di finanza pubblica – ha spiegato Giorgetti -. Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono dissentire dalla comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un Paese”.“I dati confermano la prosecuzione del percorso di consolidamento dei Conti pubblici, pur in presenza di un quadro macroeconomico ancora esposto a rilevanti rischi”, ha aggiunto.Il Documento programmatico di finanza pubblica “definisce la cornice finanziaria entro la quale si svilupperanno le prossime scelte di bilancio, il confronto con il Parlamento sarà parte essenziale del percorso che porterà alla definizione della prossima legge di bilancio”, ha detto ancora Giorgetti.

– Foto ufficio stampa Camera dei Deputati –

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