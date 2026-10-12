Furti e reazioni, il Comune di Marsala: “Non sostituitevi alle autorità competenti”

L’Amministrazione comunale di Marsala, interviene in merito agli ultimi episodi di microcriminalità che hanno interessato le comunità di Strasatti e di via Salemi. “Esprimiamo la massima comprensione e solidarietà nei confronti dei cittadini che nei recenti episodi di furti e minacce all’incolumità personale, appresi principalmente dai social, hanno vissuto momenti di paura e forte preoccupazione. La sicurezza è un diritto fondamentale, ma è una responsabilità che compete in via esclusiva allo Stato, attraverso le Forze dell’ordine e le Autorità preposte. Non può essere delegata a iniziative private, ronde improvvisate o campagne sui social, che rischiano di alimentare tensioni e generare pericolose derive.L’Amministrazione invita pertanto i cittadini a denunciare ogni episodio e a collaborare con le Autorità, affinché le legittime richieste di sicurezza trovino risposta nelle sedi competenti, nel rispetto della legge e della legalità”. La preoccupazione è che comuni cittadini si facciano giustizia da soli contro i ladri o chi commette reati vari, sostituendosi alle Forze di Polizia e militari.