Trapani punta su Facoltà Medicina e professioni sanitarie: l’Asp sostiene il progetto

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani è pronta a mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie risorse per ampliare l’offerta formativa universitaria nel territorio, con particolare attenzione ai giovani che intendono intraprendere un percorso di studi in ambito sanitario. A garantirlo è stata la commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, accogliendo la proposta avanzata dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, nel corso della firma di un Accordo di programma alla Cittadella della Salute.

Un progetto condiviso tra le istituzioni

L’obiettivo è promuovere una collaborazione tra le istituzioni pubbliche per sostenere la nascita di una facoltà di Medicina e, più in generale, di percorsi universitari dedicati alle professioni sanitarie nel territorio trapanese. “L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani metterà a disposizione non solo le proprie strutture ospedaliere e territoriali, ma anche tutto il proprio sostegno, per ampliare la formazione universitaria a favore dei giovani di questa provincia“, ha assicurato Pulvirenti.

Più opportunità per i giovani del territorio

L’iniziativa punta a rafforzare le opportunità di formazione universitaria in provincia, favorendo un collegamento più stretto tra il sistema sanitario e il mondo accademico. La disponibilità dell’Asp rappresenta un contributo importante per il progetto, che richiede il coinvolgimento e la collaborazione delle istituzioni pubbliche. L’intento è offrire ai giovani del trapanese maggiori possibilità di studiare e formarsi nel proprio territorio, ampliando l’offerta accademica in un settore strategico come quello sanitario.